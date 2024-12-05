Зеленський вручив «Золоті серця» гурту «Курган&Агрегат» з Харківщини (фото)
Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» учасникам гурту «Курган&Агрегат» Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських воїнів.
Зеленський зустрівся із представниками волонтерського руху з усієї України у Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня, інформують на сайті президента.
Фото: president.gov.ua
У ході зустрічі говорили про забезпечення Сил оборони, зокрема закупівлю FPV-дронів та посилення ППО, а також про будівництво фортифікацій.
Фото: president.gov.ua
«Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу. Ви віддаєте своє життя передусім нашим бійцям, воїнам – усім тим, від кого залежить життя кожного з нас, наших дітей. Хочу подякувати за те, що ви максимально допомагаєте і на фронті, і в цивільному житті», — звернувся до волонтерів Зеленський.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, цього року гурт «Курган&Агрегат» зібрав понад 14 мільйонів гривень для української армії під час туру європейськими містами та ще більше ніж 13 мільйонів – під час благодійного туру «Дома ах**нно» містами України.
Цього року нагороду “Золоте серце” вже отримав харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 22:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» учасникам гурту «Курган&Агрегат», які організовують масштабні збори для українських воїнів".