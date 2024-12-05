Харківщина лідирує за кількістю волонтерів по Україні: інфографіка

У Харківській області налічується 951 волонтер. Випереджає лише Київ – там зареєстровано 1633.

Загалом в Україні станом на кінець листопада зареєстровано 10 454 волонтерів. У 1,5 раза виріс офіційний перелік волонтерів від початку року. Близько 3,5 тис. осіб приєдналося цьогоріч, йдеться в аналітиці «Опендатабот».

Зазначається, що 202 людини було виключено з реєстру від початку повномасштабної війни. Переважна більшість виключень сталася цьогоріч — 127 осіб.

«Майже всі волонтери у 2024 році залишали перелік за заявою про виключення, й лише одну людину було виключено через смерть або зникнення безвісти», – додали аналітики.

Вони також повідомили, що допомагають армії та проводять збори не лише офіційно зареєстровані волонтери, але й пересічні люди, які особисто збирають гроші.

«115 тисяч людей щомісяця відкривають волонтерські банки цьогоріч. До порівняння, торік збори відкривало в 1,3 рази менше людей — близько 85 тисяч», – заявили аналітики.