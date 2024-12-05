Харьковщина лидирует по количеству волонтеров в Украине: инфографика
В Харьковской области насчитывается 951 волонтер. Опережает только Киев – там зарегистрировано 1633.
Всего в Украине на конец ноября зарегистрировано 10 454 волонтеров. В 1,5 раза вырос официальный список волонтеров с начала года. Около 3,5 тыс. лиц присоединилось в этом году, говорится в аналитике «Опендатабот».
Отмечается, что 202 человека были исключены из реестра с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство исключений произошло в этом году – 127 человек.
«Почти все волонтеры в 2024 году оставляли перечень по заявлению об исключении, и только один человек был исключен из-за смерти или пропажи без вести», — добавили аналитики.
Они также сообщили, что помогают армии и проводят сборы не только официально зарегистрированные волонтеры, но и обычные люди, которые лично собирают деньги.
«115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские банки в этом году. К сравнению, в прошлом году сборы открывали в 1,3 раза меньше людей – около 85 тысяч», — заявили аналитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтер, лидер, статистика, Украина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области насчитывается 951 волонтер. Опережает только Киев – там зарегистрировано 1633.".