Харьковщина лидирует по количеству волонтеров в Украине: инфографика

В Харьковской области насчитывается 951 волонтер. Опережает только Киев – там зарегистрировано 1633.

Всего в Украине на конец ноября зарегистрировано 10 454 волонтеров. В 1,5 раза вырос официальный список волонтеров с начала года. Около 3,5 тыс. лиц присоединилось в этом году, говорится в аналитике «Опендатабот».

Отмечается, что 202 человека были исключены из реестра с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство исключений произошло в этом году – 127 человек.

«Почти все волонтеры в 2024 году оставляли перечень по заявлению об исключении, и только один человек был исключен из-за смерти или пропажи без вести», — добавили аналитики.

Они также сообщили, что помогают армии и проводят сборы не только официально зарегистрированные волонтеры, но и обычные люди, которые лично собирают деньги.

«115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские банки в этом году. К сравнению, в прошлом году сборы открывали в 1,3 раза меньше людей – около 85 тысяч», — заявили аналитики.