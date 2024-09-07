Президентську нагороду «Золоте серце» отримав харків’янин Юрій Сапронов

Харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов отримав нагороду президента України «Золоте серце».

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов і наголосив, що Сапронов з перших днів повномасштабного вторгнення росіян залишається у Харкові та підтримує містян та ЗСУ.

“Окупанти майже місяць тому випустили ракету по його будинку, попри це – не опускає руки й продовжує добрі справи“, – наголосив Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, “приліт” по будинку Сапронова був удень 24 липня. Тоді бізнесмен написав про пряме влучання в Audi Q8, велику кількість руйнувань у самому будинку та пошуки котів. Харківська обласна прокуратура поінформувала, що внаслідок ворожого удару з пораненнями до лікарні доправили трьох осіб: двох чоловіків та жінку. Було пошкоджено щонайменше шість будинків, п’ять гаражів, три господарчі приміщення. Знищені три автомобілі.