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Президентську нагороду «Золоте серце» отримав харків’янин Юрій Сапронов

Суспільство 12:49   07.09.2024
Олена Нагорна
Президентську нагороду «Золоте серце» отримав харків’янин Юрій Сапронов Фото: Юрій Сапронов/Facebook

Харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов отримав нагороду президента України «Золоте серце».

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов і наголосив, що Сапронов з перших днів повномасштабного вторгнення росіян залишається у Харкові та підтримує містян та ЗСУ.

Окупанти майже місяць тому випустили ракету по його будинку, попри це – не опускає руки й продовжує добрі справи“, – наголосив Синєгубов.


Фото: Олег Синєгубов/Telegram


Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, “приліт” по будинку Сапронова був удень 24 липня. Тоді бізнесмен написав про пряме влучання в Audi Q8, велику кількість руйнувань у самому будинку та пошуки котів. Харківська обласна прокуратура поінформувала, що внаслідок ворожого удару з пораненнями до лікарні доправили трьох осіб: двох чоловіків та жінку. Було пошкоджено щонайменше шість будинків, п’ять гаражів, три господарчі приміщення. Знищені три автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов отримав нагороду президента України «Золоте серце».".