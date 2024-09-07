Президентську нагороду «Золоте серце» отримав харків’янин Юрій Сапронов
Харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов отримав нагороду президента України «Золоте серце».
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов і наголосив, що Сапронов з перших днів повномасштабного вторгнення росіян залишається у Харкові та підтримує містян та ЗСУ.
“Окупанти майже місяць тому випустили ракету по його будинку, попри це – не опускає руки й продовжує добрі справи“, – наголосив Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Нагадаємо, “приліт” по будинку Сапронова був удень 24 липня. Тоді бізнесмен написав про пряме влучання в Audi Q8, велику кількість руйнувань у самому будинку та пошуки котів. Харківська обласна прокуратура поінформувала, що внаслідок ворожого удару з пораненнями до лікарні доправили трьох осіб: двох чоловіків та жінку. Було пошкоджено щонайменше шість будинків, п’ять гаражів, три господарчі приміщення. Знищені три автомобілі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: награда, Олег Синегубов, Юрий Сапронов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 12:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський підприємець та волонтер Юрій Сапронов отримав нагороду президента України «Золоте серце».".