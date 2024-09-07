Президентскую награду «Золотое сердце» получил харьковчанин Юрий Сапронов

Харьковский предприниматель и волонтер Юрий Сапронов получил награду президента Украины «Золотое сердце».

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и подчеркнул, что Сапронов с первых дней полномасштабного вторжения россиян остается в Харькове и поддерживает горожан и ВСУ.

«Оккупанты почти месяц назад выпустили ракету по его дому, несмотря на это — не опускает руки и продолжает добрые дела», — подчеркнул Синегубов.



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram

Напомним, «прилет» по дому Сапронова был днем 24 июля. Тогда бизнесмен написал о прямом попадании в Audi Q8, большом количестве разрушений в самом доме и поисках котов. Харьковская областная прокуратура информировала, что вследствие вражеского удара с ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Были повреждены по меньшей мере шесть домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.