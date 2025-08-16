“Курган&Agregat” з Харківщини зібрав 5 млн для ГУР: Буданов оцінив їхні пісні

Учасники гурту «Курган&Agregat» Аміл Ельман Огли Насіров, Раміл Ельман Огли Насіров та Євгеній Володченко разом із благодійним фондом Діани Подолянчук передали для потреб військової розвідки FPV-дрони на оптоволокні загальною вартістю 3 мільйони гривень.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ, з артистами та благодійниками зустрівся начальник ГУР Кирило Буданов. Він зазначив, що йому імпонує самобутність та щирість пісень гурту.

“Ваша музика особлива тим, що у ній є життєва правда, яка зрозуміла, певно, всім українцям. Такі виконавці говорять з людьми однією мовою. І коли вони ще й підтримують воїнів конкретними справами, це формує дуже потужний симбіоз культури та війська”, — сказав Буданов.

Крім того, музиканти пожертвували ще 2 мільйони гривень на придбання новітніх морських дронів MAGURA. Тож загальна сума допомоги склала 5 млн гривень.

“Морські та повітряні дрони – саме те, що надає нашим підрозділам реальну перевагу на полі бою. Бажаю вам подальших творчих успіхів і сподіваюсь, що наша співпраця триватиме і надалі”, — додав Буданов.

Як зазначають у публікації, раніше гурт “Курган&Agregat” вже долучався до закупівлі катерів для спецпідрозділів ГУР, а також передавав великі партії ударних дронів.

Нагадаємо, цього року гурт «Курган&Агрегат» зібрав понад 14 мільйонів гривень для української армії під час туру європейськими містами та ще більше ніж 13 мільйонів – під час благодійного туру «Дома ах**нно» містами України.