“Курган&Agregat” з Харківщини зібрав 5 млн для ГУР: Буданов оцінив їхні пісні
Учасники гурту «Курган&Agregat» Аміл Ельман Огли Насіров, Раміл Ельман Огли Насіров та Євгеній Володченко разом із благодійним фондом Діани Подолянчук передали для потреб військової розвідки FPV-дрони на оптоволокні загальною вартістю 3 мільйони гривень.
Як повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ, з артистами та благодійниками зустрівся начальник ГУР Кирило Буданов. Він зазначив, що йому імпонує самобутність та щирість пісень гурту.
“Ваша музика особлива тим, що у ній є життєва правда, яка зрозуміла, певно, всім українцям. Такі виконавці говорять з людьми однією мовою. І коли вони ще й підтримують воїнів конкретними справами, це формує дуже потужний симбіоз культури та війська”, — сказав Буданов.
Крім того, музиканти пожертвували ще 2 мільйони гривень на придбання новітніх морських дронів MAGURA. Тож загальна сума допомоги склала 5 млн гривень.
“Морські та повітряні дрони – саме те, що надає нашим підрозділам реальну перевагу на полі бою. Бажаю вам подальших творчих успіхів і сподіваюсь, що наша співпраця триватиме і надалі”, — додав Буданов.
Як зазначають у публікації, раніше гурт “Курган&Agregat” вже долучався до закупівлі катерів для спецпідрозділів ГУР, а також передавав великі партії ударних дронів.
Нагадаємо, цього року гурт «Курган&Агрегат» зібрав понад 14 мільйонів гривень для української армії під час туру європейськими містами та ще більше ніж 13 мільйонів – під час благодійного туру «Дома ах**нно» містами України.
Читайте також: Зеленський вручив «Золоті серця» гурту «Курган&Agregat» із Харківщини (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Харків; Теги: ГУР МО, Кирилл Буданов, курган и агрегат, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Курган&Agregat” з Харківщини зібрав 5 млн для ГУР: Буданов оцінив їхні пісні»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 14:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учасники гурту «Курган&Agregat» разом із благодійним фондом Діани Подолянчук передали для потреб військової розвідки FPV-дрони на оптоволокні загальною вартістю 3 мільйони гривень".