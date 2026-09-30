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Зеленський нагородив бійців Kraken, що беруть участь в операції Вівальді

Події 20:50   30.09.2026
Тетяна Литвіна
Зеленський нагородив бійців Kraken, що беруть участь в операції Вівальді Фото: прес-служба ОПУ/president.gov.ua

Президент Зеленський нагородив бійців, які беруть участь в операції Вівальді. Серед нагороджених – 21-й окремий полк безпілотних систем Kraken.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента, нагороди отримали захисники 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

Також з воїнами обговорили потреби полку, участь в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл е-балів.

“Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за вірний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу”, – йдеться у повідомленні президента.

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Нагадаємо, як повідомляв військово-політичний оглядач “Інформаційний опір” Олександр Коваленко, російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом у Харківській області. Крім цього, створюється “цікава ситуація” у районі Західного.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 20:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Зеленський нагородив бійців, які беруть участь в операції Вівальді. Серед нагороджених – 21-й окремий полк безпілотних систем Kraken.".