Зеленський нагородив бійців Kraken, що беруть участь в операції Вівальді

Президент Зеленський нагородив бійців, які беруть участь в операції Вівальді. Серед нагороджених – 21-й окремий полк безпілотних систем Kraken.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента, нагороди отримали захисники 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

Також з воїнами обговорили потреби полку, участь в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл е-балів.

“Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за вірний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу”, – йдеться у повідомленні президента.

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Нагадаємо, як повідомляв військово-політичний оглядач “Інформаційний опір” Олександр Коваленко, російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом у Харківській області. Крім цього, створюється “цікава ситуація” у районі Західного.