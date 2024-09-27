Концерты под землей: как в Харькове отпразднуют Всемирный день музыки

Как сообщили в мэрии, ко Всемирному дню музыки в городе подготовили спецпроект «Музыка несокрушимого Харькова».

«На ст. м. «Исторический музей» с праздничной программой выступят симфонические оркестры, хор и солисты Харьковского национального университета искусств им. Котляревского и Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко», – рассказали в мэрии.

Мероприятие состоится 1 октября, с 16:00 до 19:00.