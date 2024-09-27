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Концерты под землей: как в Харькове отпразднуют Всемирный день музыки

Культура 10:26   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Концерты под землей: как в Харькове отпразднуют Всемирный день музыки Фото: Харьковский горсовет

Как сообщили в мэрии, ко Всемирному дню музыки в городе подготовили спецпроект «Музыка несокрушимого Харькова». 

«На ст. м. «Исторический музей» с праздничной программой выступят симфонические оркестры, хор и солисты Харьковского национального университета искусств им. Котляревского и Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко», – рассказали в мэрии.

Мероприятие состоится 1 октября, с 16:00 до 19:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в мэрии, ко Всемирному дню музыки в городе подготовили спецпроект «Музыка несокрушимого Харькова». ".