Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)

Более 82 тысяч гривен собрали на благотворительном мероприятии в Харькове на новые цимбалы для музыкантов из университета искусств им. И.П. Котляревского. Старые пошли трещинами после российских ударов по городу. Главным лотом стала американская ракета, предоставленная в рамках партнерской помощи Украине. Боеприпас, из которого изъяли всю взрывчатку, лично презентовал комбат батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Какие он пишет стихи, а также почему Харькову так нужны цимбалы — в репортаже МГ «Объектив».

Цимбалам, на которых играет преподаватель Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского Михаил Кужба, более 70 лет и они пережили удары по городу в начале полномасштабной войны. Правда, не без повреждений.

Михаил Кужба, преподаватель класса цимбал Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

Внутри очень большие трещины, инструмент сейчас просто расстраивается моментально. То есть во время небольшой игры он уже расплывается, на нем почти невозможно продолжать игру.

Несмотря на это на пострадавших цимбалах продолжают играть и преподаватели, и студенты.

Михаил Кужба, преподаватель класса цимбал Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

Потому что другого у нас нет. Поэтому нам крайне необходимо как раз приобрести новые инструменты и привлечь людей, которые могут нам в этом помочь.

Новые цимбалы стоят 8 тысяч евро — это почти 350 тысяч гривен. Инструмент нужно заказывать из Европы.

Юлия Николаевская, проректор Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

Вообще есть такой миф, что цимбалы больше связаны с западом нашей Украины.

Именно оттуда приехал в Харьков Михаил. О его игре говорят, что он сочетает западный брутальный и восточный изысканный стили.

Михаил Кужба, преподаватель класса цимбал Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

Можно исполнять абсолютно разнообразную музыку разных жанров, стилей, как академическую музыку, так и неакадемическую. Сейчас многие группы обращаются к этому инструменту, рок-группы, поп-группы. Например, ONUKA. Когда мы слышим эти инструменты, мы слышим, как звучит Украина. Это, наверное, самое главное.

Музыканты подчеркивают: цимбалы являются культурным наследием Слобожанщины.

Юлия Николаевская проректор Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского

В 20-х годах ХХ века здесь, в Харькове, был оркестр украинских народных инструментов, где были именно цимбалы, но потом была определенная пауза, и восстановление цимбальной школы произошло уже с появлением здесь, в Харькове, незаурядной личности. Это Елена Афанасьевна Костенко.

На благотворительный вечер пригласили сына основательницы харьковской цимбальной школы — журналиста и волонтера Александра Костенко.

Александр Костенко, сын Елены Костенко, журналист, волонтер

Я человек, который кормит бабушек. Я первый должен бы вам сказать: «Люди, вот у меня карман — бюджет на бабушек — дайте мне сюда». У нас есть военные, которые также могли бы выйти сюда и сказать, что у них не хватает дронов, снарядов. И каждый был бы прав. Но это искусство. Вы не понимаете. Ваши дети потом поймут, какого веса вклад вы делали в то время, то есть сегодня, вы делали для культуры и для Украины.

Каждый гость, а собрались известные в Харькове политики, бизнесмены и художники, вносил донат за вход. Кроме этого был аукцион. Журналистка Анна Гин выставила на него брелоки собственной работы с цветами и обломками российских ракет, собранными в Харькове. А самым дорогим был лот от комбата батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрия Федоренко. Ее продали за 35 тысяч гривен.

Юрий Федоренко, комбат ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр

Это американская противобункерная ракета, которая может достаточно эффективно выбивать противника из ряда блиндажей. Она была полностью разобрана. Убраны все взрывчатые вещества, уверен в том, что дополнит любой интерьер или экстерьер.

Федоренко также порадовал гостей собственным стихотворением. Одна из посетительниц отдала 3 тысячи гривен за листочек с творчеством комбата, хотя он и не выставлялся на аукцион. Всего на мероприятии собрали четвертую часть от стоимости цимбал. Остальное обещают добавить меценаты.

Сергей Политучий, президент группы компаний «Фактор»

Одним из отдельных направлений нашего фонда является Toloka Talks. Это регулярные события. В данном случае по поводу закупки цимбал. Это, конечно, лишь повод, потому что сердцевинной задачей является именно объединение людей. Людей творческих, кому есть что сказать обществу и друг другу.

Раритетный же инструмент, переживший «прилеты», будет ждать лучших времен, и, возможно, когда-то попадет в руки мастеров, которые его восстановят.