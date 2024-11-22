«Изюм и Буча уже забыты»: комбат Ахиллеса прочел свой стих в Харькове (видео)

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко пишет стихи.

Свое произведение он прочел на благотворительном мероприятии Toloka Talks в Харькове, посвященном сбору средств на новые цимбалы для студентов и преподавателей Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского. Имеющийся у музыкантов инструмент был поврежден в результате «прилетов».

Хотя набранный на компьютере текст стихотворения и не был лотом аукциона, одна из гостей предложила Федоренко за него 3 тысячи гривен. Комбат сделал на листочке памятную подпись, а полученные за него деньги пополнили ящичек на новые цимбалы.