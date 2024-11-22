«Изюм и Буча уже забыты»: комбат Ахиллеса прочел свой стих в Харькове (видео)
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко пишет стихи.
Свое произведение он прочел на благотворительном мероприятии Toloka Talks в Харькове, посвященном сбору средств на новые цимбалы для студентов и преподавателей Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского. Имеющийся у музыкантов инструмент был поврежден в результате «прилетов».
Хотя набранный на компьютере текст стихотворения и не был лотом аукциона, одна из гостей предложила Федоренко за него 3 тысячи гривен. Комбат сделал на листочке памятную подпись, а полученные за него деньги пополнили ящичек на новые цимбалы.
Читайте также: “Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий”- Ахиллес о защите Купянска
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: ахиллес, новости Харькова, стихи, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Изюм и Буча уже забыты»: комбат Ахиллеса прочел свой стих в Харькове (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко пишет стихи.".