Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска

Украина 13:56   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска

Для успеха ВСУ на Купянском направлении, необходимо не только больше техники, но и усиление мобилизации, считает командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

За последнюю неделю на Купянском направлении у врага нет новых тактических успехов, отметил Федоренко. Однако для того, чтобы украинские защитники и дальше смогли сдерживать атаки РФ – необходимо подкрепление.

«Конечно, мы нуждаемся как в технике, так и в дополнительном усилении мобилизационных мероприятий. Так или иначе, побратимы, кто держит позиции, – это самая сложная работа в Силах обороны – штурмовая работа. Поэтому эти инициативы, которые вводятся государством на счет возможности мобилизовать бригадам напрямую – они дают существенное, по моему убеждению, улучшение тенденции, как и по скорости мобилизации, так и самое основное и качественное – это подготовка тех, кто еще вчера был гражданским», – отметил командир батальона.

Тем временем противник уже наращивает силы. По данным Федоренко, на Купянском направлении враг увеличивает резервы военных, а также количество артсистем и групп БПЛА.

«И, конечно, пока продолжает противник применять авиацию. Но все эти меры не дают противнику модности реализировать замыслы. Почему – потому что на Купянщине, во-первых, очень серьезно обустроено управление. Военное руководство, по моему убеждению, находится на своих местах и ​​ясно понимает, что происходит на поле боя, и что нужно делать для того, чтобы удержать отрезок», – сказал Федоренко.

Читайте также: «Я стрелять не умею»: на Купянском направлении взяли в плен двух оккупантов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
20.11.2024, 13:02
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
20.11.2024, 11:39
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
20.11.2024, 09:45
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Новости Харькова – главное за 20.11: обстрелы Купянска, смертельное ДТП
Новости Харькова – главное за 20.11: обстрелы Купянска, смертельное ДТП
20.11.2024, 12:12
«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска
«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска
20.11.2024, 13:56

Новости по теме:

15:42
«Должны готовиться к худшим сценариям» — Ахиллес о победе Трампа и фронте
11:47
На севере области СОУ стали запускать столько же дронов, как и на Купянщине
17:05
«Ахиллес»: комплексы С-300, С-400 – проблема, которую можно решить
14:28
«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине
18:22
Механизированное наступление РФ отбили СОУ на Купянском направлении (видео)

Вы читали новость: ««Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 13:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для успеха ВСУ на Купянском направлении, необходимо не только больше техники, но и усиление мобилизации, считает командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".