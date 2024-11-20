«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска
Для успеха ВСУ на Купянском направлении, необходимо не только больше техники, но и усиление мобилизации, считает командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
За последнюю неделю на Купянском направлении у врага нет новых тактических успехов, отметил Федоренко. Однако для того, чтобы украинские защитники и дальше смогли сдерживать атаки РФ – необходимо подкрепление.
«Конечно, мы нуждаемся как в технике, так и в дополнительном усилении мобилизационных мероприятий. Так или иначе, побратимы, кто держит позиции, – это самая сложная работа в Силах обороны – штурмовая работа. Поэтому эти инициативы, которые вводятся государством на счет возможности мобилизовать бригадам напрямую – они дают существенное, по моему убеждению, улучшение тенденции, как и по скорости мобилизации, так и самое основное и качественное – это подготовка тех, кто еще вчера был гражданским», – отметил командир батальона.
Тем временем противник уже наращивает силы. По данным Федоренко, на Купянском направлении враг увеличивает резервы военных, а также количество артсистем и групп БПЛА.
«И, конечно, пока продолжает противник применять авиацию. Но все эти меры не дают противнику модности реализировать замыслы. Почему – потому что на Купянщине, во-первых, очень серьезно обустроено управление. Военное руководство, по моему убеждению, находится на своих местах и ясно понимает, что происходит на поле боя, и что нужно делать для того, чтобы удержать отрезок», – сказал Федоренко.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, купянск, купянское направление, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 13:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для успеха ВСУ на Купянском направлении, необходимо не только больше техники, но и усиление мобилизации, считает командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".