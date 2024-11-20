«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска

Для успеха ВСУ на Купянском направлении, необходимо не только больше техники, но и усиление мобилизации, считает командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

За последнюю неделю на Купянском направлении у врага нет новых тактических успехов, отметил Федоренко. Однако для того, чтобы украинские защитники и дальше смогли сдерживать атаки РФ – необходимо подкрепление.

«Конечно, мы нуждаемся как в технике, так и в дополнительном усилении мобилизационных мероприятий. Так или иначе, побратимы, кто держит позиции, – это самая сложная работа в Силах обороны – штурмовая работа. Поэтому эти инициативы, которые вводятся государством на счет возможности мобилизовать бригадам напрямую – они дают существенное, по моему убеждению, улучшение тенденции, как и по скорости мобилизации, так и самое основное и качественное – это подготовка тех, кто еще вчера был гражданским», – отметил командир батальона.

Тем временем противник уже наращивает силы. По данным Федоренко, на Купянском направлении враг увеличивает резервы военных, а также количество артсистем и групп БПЛА.

«И, конечно, пока продолжает противник применять авиацию. Но все эти меры не дают противнику модности реализировать замыслы. Почему – потому что на Купянщине, во-первых, очень серьезно обустроено управление. Военное руководство, по моему убеждению, находится на своих местах и ​​ясно понимает, что происходит на поле боя, и что нужно делать для того, чтобы удержать отрезок», – сказал Федоренко.