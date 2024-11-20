Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська

Україна 13:56   20.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська

Для успіху ЗСУ на Куп’янському напрямку необхідно не лише більше техніки, а й посилення мобілізації, вважає командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

За останній тиждень на Куп’янському напрямку у ворога немає нових тактичних успіхів, зазначив Федоренко. Однак для того, щоб українські захисники й надалі змогли стримувати атаки РФ – необхідне підкріплення.

Звісно, ми потребуємо, як техніки, так і додаткове посилення мобілізаційних заходів. Так чи інакше, побратими, хто тримає позиції, це є найскладніша робота в Силах оборони – штурмова робота. Тому ці ініціативи, які запроваджуються державою щодо можливості мобілізувати бригадам напряму, – вони дають суттєве, за моїм переконанням, покращення як тенденції і швидкості по мобілізації, так і саме основне і якісне – це підготовка тих, хто ще вчора були цивільними”, – зазначив командир батальйону.

Тим часом супротивник уже нарощує сили. За даними Федоренка, на Куп’янському напрямку ворог збільшує резерви військових, а також кількість артсистем та груп БПЛА.

І, звісно, поки що продовжує противник застосовувати авіацію. Та ці всі заходи не дають противнику можливості реалізувати задуми. Чому – тому що на Купʼянщині, по-перше, дуже серйозно облаштоване управління. Військове керівництво, за моїм переконанням, знаходиться на своїх місцях і чітко розуміє, що відбувається на полі бою, і що треба робити для того, щоб втримати відтинок“, – сказав Федоренко.

Читайте також: «Я стріляти не вмію»: на Куп’янському напрямку взяли в полон двох окупантів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська
“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська
20.11.2024, 13:56
Чутки про Астрахань і удар РС-26: у РНБО заявили, що РФ має різні ракети
Чутки про Астрахань і удар РС-26: у РНБО заявили, що РФ має різні ракети
20.11.2024, 13:02
У Харкові відкриють меморіал пам’яті з інформацією про загиблих воїнів
У Харкові відкриють меморіал пам’яті з інформацією про загиблих воїнів
20.11.2024, 12:59
У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
20.11.2024, 11:52
У Харкові в ДТП загинув пішохід (фото)
У Харкові в ДТП загинув пішохід (фото)
20.11.2024, 11:12
Прорив РФ у Куп’янськ поставив багатьох у глухий кут – Коваленко про загрози
Прорив РФ у Куп’янськ поставив багатьох у глухий кут – Коваленко про загрози
20.11.2024, 09:45

Новини за темою:

15:42
Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт
11:47
На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині
17:05
“Ахіллес”: комплекси С-300, С-400 – проблема, яку можна вирішити
14:28
«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину
18:22
Механізований наступ військ РФ відбили СОУ на Куп’янському напрямку (відео)

Ви читали новину: «“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для успіху ЗСУ на Куп’янському напрямку необхідно не лише більше техніки, а й посилення мобілізації, вважає командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.".