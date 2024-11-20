“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська

Для успіху ЗСУ на Куп’янському напрямку необхідно не лише більше техніки, а й посилення мобілізації, вважає командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

За останній тиждень на Куп’янському напрямку у ворога немає нових тактичних успіхів, зазначив Федоренко. Однак для того, щоб українські захисники й надалі змогли стримувати атаки РФ – необхідне підкріплення.

“Звісно, ми потребуємо, як техніки, так і додаткове посилення мобілізаційних заходів. Так чи інакше, побратими, хто тримає позиції, це є найскладніша робота в Силах оборони – штурмова робота. Тому ці ініціативи, які запроваджуються державою щодо можливості мобілізувати бригадам напряму, – вони дають суттєве, за моїм переконанням, покращення як тенденції і швидкості по мобілізації, так і саме основне і якісне – це підготовка тих, хто ще вчора були цивільними”, – зазначив командир батальйону.

Тим часом супротивник уже нарощує сили. За даними Федоренка, на Куп’янському напрямку ворог збільшує резерви військових, а також кількість артсистем та груп БПЛА.

“І, звісно, поки що продовжує противник застосовувати авіацію. Та ці всі заходи не дають противнику можливості реалізувати задуми. Чому – тому що на Купʼянщині, по-перше, дуже серйозно облаштоване управління. Військове керівництво, за моїм переконанням, знаходиться на своїх місцях і чітко розуміє, що відбувається на полі бою, і що треба робити для того, щоб втримати відтинок“, – сказав Федоренко.