“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)
Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко пише вірші.
Свій твір він зачитав на благодійному заході Toloka Talks у Харкові, присвяченому збору коштів на нові цимбали для студентів та викладачів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. Наявний у музикантів інструмент був пошкоджений внаслідок “прильотів”.
Хоч набраний на комп’ютері текст вірша і не був лотом аукціону, одна з гостей запропонувала Федоренку за нього 3 тисячі гривень. Комбат зробив на листочку пам’ятний підпис, а отримані за нього гроші поповнили скриньку на нові цимбали.
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- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, новини Харкова, стихи, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко пише вірші".