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“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)

Культура 12:44   22.11.2024
Олена Нагорна
“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко пише вірші.

Свій твір він зачитав на благодійному заході Toloka Talks у Харкові, присвяченому збору коштів на нові цимбали для студентів та викладачів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. Наявний у музикантів інструмент був пошкоджений внаслідок “прильотів”.

Хоч набраний на комп’ютері текст вірша і не був лотом аукціону, одна з гостей запропонувала Федоренку за нього 3 тисячі гривень. Комбат зробив на листочку пам’ятний підпис, а отримані за нього гроші поповнили скриньку на нові цимбали. 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко пише вірші".