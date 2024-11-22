“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко пише вірші.

Свій твір він зачитав на благодійному заході Toloka Talks у Харкові, присвяченому збору коштів на нові цимбали для студентів та викладачів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. Наявний у музикантів інструмент був пошкоджений внаслідок “прильотів”.

Хоч набраний на комп’ютері текст вірша і не був лотом аукціону, одна з гостей запропонувала Федоренку за нього 3 тисячі гривень. Комбат зробив на листочку пам’ятний підпис, а отримані за нього гроші поповнили скриньку на нові цимбали.

