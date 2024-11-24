Более 2,7 млрд грн получили жители Харьковщины на восстановление жилья – ХОВА
Всего за время реализации программы «єВідновлення» получили почти 45 тысяч заявок насчет финансовой помощи на восстановление разрушенного РФ жилья, написали в ХОВА.
По данным областной военной администрации, больше половины из них уже получили средства – 26 тысячам заявителей выплатили больше 25,7 миллиарда гривен.
«Программа «єВідновлення» остается действенным инструментом для получения средств на оперативный ремонт поврежденного жилья. Харьковская область занимает лидирующие позиции в реализации данного проекта. Координируем и ускоряем рассмотрение заявлений профильными комиссиями, чтобы заявители как можно скорее смогли восстановить свое имущество или приобрести новое», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Еще 1006 владельцев пострадавшего жилья получат 93,7 миллиона гривен – средства уже передали на выплату, добавили в ХОВА. Кроме того, сформировали более 3,5 тысячи сертификатов на компенсацию полностью уничтоженных домов. Общая сумма помощи – более пяти миллиардов гривен.
«С использованием жилищных сертификатов приобретено 849 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области – 633 квартиры и 216 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 1,4 миллиарда гривен. В общей сложности уже воспользовались жилищными сертификатами 1242 получателя компенсации из Харьковской области, большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей», – уточнили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, жилье, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 10:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за время реализации программы «єВідновлення» получили почти 45 тысяч заявок насчет финансовой помощи на восстановление разрушенного РФ жилья, написали в ХОВА.".