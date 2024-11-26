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«Дуже дорого» – Терехов розповів, де беруть гроші на енергодецентралізацію

Економіка 20:25   26.11.2024
Олена Нагорна
«Дуже дорого» – Терехов розповів, де беруть гроші на енергодецентралізацію Фото: Міністерство відновлення України

Обладнання, яке встановлюють у Харкові з метою енергодецентралізації, закуповують коштом державного та міського бюджетів, міжнародних фінансових установ та партнерів.

«Ми сьогодні будуємо «енергетичний острів», щоби децентралізувати систему енергопостачання, водопостачання, теплопостачання, — нагадав Терехов в етері нацмарафону. — Так, це дуже дорого коштує, але ми об’єднали зусилля і президента України, який дав певне доручення уряду, вони виділили нам певні кошти. Крім цього, сконцентрували кошти міського бюджету, приєдналися до нас наші міжнародні партнери, за що я їм дуже вдячний. Це Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, наші міжнародні партнери, це USAID. Усі разом будуємо це, закуповуємо необхідне обладнання».

При цьому міський голова наголосив, що обладнання виготовляється за кордоном, тому «є певна черга».

Частина обладнання встановлена, на черзі ще декілька хвиль встановлення“, – пояснив Терехов.

Мер вкотре нагадав, що Харків у результаті російських ударів залишився без власної генерації електрики й був заживлений від інших міст, тому створення «острова» – це можливість бути енергонезалежними.

Нагадаємо, на початку серпня Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці енергетичного обладнання. Усю кількість планували встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться назавжди, сказав Терехов.

Читайте також: Терехов: вже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обладнання, яке встановлюють у Харкові з метою енергодецентралізації, закуповують коштом державного та міського бюджетів, міжнародних фінустанов та партнерів".