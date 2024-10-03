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Депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ пошел в армию

Общество 21:24   03.10.2024
Оксана Якушко
Депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ пошел в армию Депутат Сергей Гладкоскок мобилизовался в ВСУ Фото: Сергей Гладкоскок / Facebook

Депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ и юрист Сергей Гладкоскок мобилизовался в ряды ВСУ и даже принял военную присягу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня выдающийся для меня день. Принял военную присягу на верность народу Украины!» – написал Глакоскок.

Известный харьковский волонтер и журналист Павел Федосенко сообщил, что толчком к внезапной мобилизации Гладкоскока стало то, что уголовное дело, по которому депутат проходит, начало быстро двигаться.

«Это могла бы быть очень короткая и очень мотивирующая история, но, как говорится, есть одно «но». Сергей Гладкоскок – фигурант уголовного производства о даче взятки, которое тянется с 2019 года. Вторым фигурантом выступает заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Антон Боровский», — сообщил Федосенко.

«Как и водится в правовом государстве, больше пяти лет дело лежало в столе. И вдруг – начала двигаться. 6 сентября этого года прошло подготовительное заседание. А уже через 11 дней – второе, во время которого прокурор попросил об отводе судьи. Ходатайство было удовлетворено. По странному стечению обстоятельств два следующих судьи тоже взяли самоотвод (последний — 30 сентября), затянув и без того бесконечное дело», — рассказал Федосенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 21:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ и юрист Сергей Гладкоскок мобилизовался в ряды ВСУ и даже принял военную присягу.".