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Новогодний криминал: в центре Харькова избили прохожего, а вор украл золото

Происшествия 09:33   01.01.2023
Оксана Горун
Новогодний криминал: в центре Харькова избили прохожего, а вор украл золото

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко  сообщил о происшествиях, случившихся в Харькове и области за минувшие сутки.

«Полицейские задержали мужчину, который в центре города Харькова нанес телесные повреждения прохожему, — в частности проинформировал Тимошко. — Сотрудники криминальной полиции разоблачили 46-летнего злоумышленника в краже ювелирных изделий из золота из дома харьковчанина».

Кроме того, за сутки полицейские обнаружили 2 факта незаконного оборота наркотиков. Наркотические вещества у нарушителей изъяли.

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    • Всего за сутки стражи порядка отработали 1394 сообщения граждан о правонарушениях.  По подозрению в причастности к ДРГ и ведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции доставили для проверки 12 человек. На блокпостах Харьковщины проверили более 3200 транспортных средств.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко  сообщил о происшествиях, случившихся в Харькове и области за минувшие сутки".