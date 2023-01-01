Новогодний криминал: в центре Харькова избили прохожего, а вор украл золото

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о происшествиях, случившихся в Харькове и области за минувшие сутки.

«Полицейские задержали мужчину, который в центре города Харькова нанес телесные повреждения прохожему, — в частности проинформировал Тимошко. — Сотрудники криминальной полиции разоблачили 46-летнего злоумышленника в краже ювелирных изделий из золота из дома харьковчанина».

Кроме того, за сутки полицейские обнаружили 2 факта незаконного оборота наркотиков. Наркотические вещества у нарушителей изъяли.

Всего за сутки стражи порядка отработали 1394 сообщения граждан о правонарушениях. По подозрению в причастности к ДРГ и ведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции доставили для проверки 12 человек. На блокпостах Харьковщины проверили более 3200 транспортных средств.