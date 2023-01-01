Новорічний кримінал: у центрі Харкова побили перехожого, а злодій вкрав золото

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про події, що трапилися в Харкові та області за минулу добу.

“Поліцейські затримали чоловіка, який у центрі міста Харкова завдав тілесних ушкоджень перехожому, – зокрема поінформував Тимошко. – Співробітники кримінальної поліції викрили 46-річного зловмисника у крадіжці ювелірних виробів із золота з дому харків’янина”.

Крім того, за добу поліцейські виявили 2 факти незаконного обігу наркотиків. Наркотичні речовини у порушників вилучили.

Всього за добу правоохоронці відпрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення. За підозрою у причетності до ДРГ та ведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставили для перевірки 12 осіб. На блокпостах Харківщини перевірили понад 3200 транспортних засобів.