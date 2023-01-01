Новорічний кримінал: у центрі Харкова побили перехожого, а злодій вкрав золото
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про події, що трапилися в Харкові та області за минулу добу.
“Поліцейські затримали чоловіка, який у центрі міста Харкова завдав тілесних ушкоджень перехожому, – зокрема поінформував Тимошко. – Співробітники кримінальної поліції викрили 46-річного зловмисника у крадіжці ювелірних виробів із золота з дому харків’янина”.
Крім того, за добу поліцейські виявили 2 факти незаконного обігу наркотиків. Наркотичні речовини у порушників вилучили.
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Всього за добу правоохоронці відпрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення. За підозрою у причетності до ДРГ та ведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставили для перевірки 12 осіб. На блокпостах Харківщини перевірили понад 3200 транспортних засобів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про події, що трапилися в Харкові та області за минулу добу".