Психологиня проаналізувала новорічне звернення Зеленського

Політика 11:21   02.01.2026
Ольга Духніч
кандидатка психологічних наук
редакторка NV
Психологиня проаналізувала новорічне звернення Зеленського

У нас відбувся зсув символічного в бік бажаного та уявного. Коли президент говорить не про “кров, піт та сльози”, а про “мир на 90%” він виконує функцію бажання, і не наближає суспільство до реальності, а віддаляє від неї. Це призводить до того що в психоаналізі назвали б механізмом розщеплення. Люди знають, що війна триває, але чують “все майже закінчилось”. До чого це призводить? До позиції: “Я  знаю, що в країні війна, але поводжуся так, ніби Не Знаю” – це та гра, в яку певна частина суспільства продовжить грати й у 2026-му, бо так її задає дискурс новорічного звернення. Коли держава не вводить закон реальності, то суспільство втрачає можливість адаптуватися. Тоді будь-який прорив реальності в життя суспільства – мобілізація, жертви, поразки, сприймаються як ЗРАДА… Війна – це справа дорослих, але той, з ким говорять як з дитиною може втратити навичку бути дорослим.

Автор: Ольга Духніч, кандидатка психологічних наук, редакторка NV
