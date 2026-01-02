Live

Психолог проанализировала новогоднее обращение Зеленского

Общество 11:21   02.01.2026
Ольга Духнич
кандидат психологических наук
редактор NV
Психолог проанализировала новогоднее обращение Зеленского Фото: Ольга Духнич/Facebook

У нас произошло смещение символического в сторону желаемого и воображаемого. Когда президент говорит не о «крови, поте и слезах», а о «мире на 90%» он выполняет функцию желания, и не приближает общество к реальности, а отдаляет от нее. Это приводит к тому, что в психоанализе назвали бы механизмом расщепления. Люди знают, что война продолжается, но слышат «все почти закончилось». К чему это приводит? К позиции: «Я знаю, что в стране война, но веду себя так, будто Не Знаю» — это та игра, в которую определенная часть общества продолжит играть и в 2026-м, потому что так ее задает дискурс новогоднего обращения. Когда государство не вводит закон реальности, то общество упускает возможность адаптироваться. Тогда любой прорыв реальности в жизни общества – мобилизация, жертвы, поражения, воспринимаются как «ЗРАДА»… Война – это дело взрослых, но тот, с кем говорят как с ребенком может потерять навык быть взрослым.

