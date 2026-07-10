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Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту

Фронт 16:42   10.07.2026
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту Фото: DeepState

Днем 10 июля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.

Согласно карте осинтеров, оккупанты имеют успехи в Волчанской громаде, в частности, вблизи села Бочково. Населенный пункт находится на правом берегу реки Волчья.

враг продвинулся на Харьковщине
карта DeepState

Тем временем Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 проинформировал, что с начала суток враг трижды атаковал на Харьковщине. Все штурмы были зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении. Оккупанты пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасилевки. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 июля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.".