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Поліція у Харкові відкрила кримінальну справу через наїзд на пішохода

Суспільство 16:33   01.01.2023
Оксана Якушко
Поліція у Харкові відкрила кримінальну справу через наїзд на пішохода

31 грудня по вулиці Полтавський шлях 29-річний водій “ВАЗ 21120” на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Травми та численні переломи отримав 33-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.

Стаття передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 16:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня по вулиці Полтавський шлях 29-річний водій “ВАЗ 21120” на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.".