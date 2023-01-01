Поліція у Харкові відкрила кримінальну справу через наїзд на пішохода
31 грудня по вулиці Полтавський шлях 29-річний водій “ВАЗ 21120” на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
Травми та численні переломи отримав 33-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.
Стаття передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня по вулиці Полтавський шлях 29-річний водій “ВАЗ 21120” на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.".