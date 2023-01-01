Поліція у Харкові відкрила кримінальну справу через наїзд на пішохода

31 грудня по вулиці Полтавський шлях 29-річний водій “ВАЗ 21120” на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Травми та численні переломи отримав 33-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.

Стаття передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.