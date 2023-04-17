Убийство в Новый год. 7 лет получил 19-летний парень, зарезавший отца

Ссора с трагическим финалом, которая произошла в канун Нового года, завершилась приговором в 7 лет лишения свободы за убийство собственного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 декабря 2022 г., за несколько часов до Нового года, в пгт Казачья Лопань Харьковского района сильно поссорились сын и отец. 19-летний парень ударил отца деревянной палкой, от чего тот упал на землю. После этого сын зарезал отца кухонным ножом. Поняв, что тот не дышит, убийца перенес тело на улицу и сбросил его в сливную яму во дворе.

Суд признал виновным 19-летнего молодого человека в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.