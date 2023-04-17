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Убийство в Новый год. 7 лет получил 19-летний парень, зарезавший отца

Происшествия 16:56   17.04.2023
Оксана Якушко
Убийство в Новый год. 7 лет получил 19-летний парень, зарезавший отца

Ссора с трагическим финалом, которая произошла в канун Нового года, завершилась приговором в 7 лет лишения свободы за убийство собственного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 декабря 2022 г., за несколько часов до Нового года, в пгт Казачья Лопань Харьковского района сильно поссорились сын и отец. 19-летний парень ударил отца деревянной палкой, от чего тот упал на землю. После этого сын зарезал отца кухонным ножом. Поняв, что тот не дышит, убийца перенес тело на улицу и сбросил его в сливную яму во дворе.

Суд признал виновным 19-летнего молодого человека в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ссора с трагическим финалом, которая произошла в канун Нового года, завершилась приговором в 7 лет лишения свободы за убийство собственного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.".