Сломал шею и расчленил: харьковчанин на 14 лет сядет за убийство коллеги
Суд вынес приговор 53-летнему убийце из Харькова. Он проведет за решеткой 14 лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 сентября прошлого года в одной из квартир по улице Астрономической мужчина убил своего коллегу. Следователи установили, что убийца и потерпевший вместе работали. В этот вечер они распивали алкоголь в квартире злоумышленника.
Между мужчинами возник конфликт.
«Когда 39-летний пострадавший вышел на балкон, чтобы покурить, убийца левой рукой закрыл ему рот, а правой стал давить на затылок, плотно прижимая голову своей жертвы к туловищу», — отметили в прокуратуре.
Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, убийца перенес его тело с балкона в квартиру. В ванне он расчленил тело на куски, разложил по пакетам и спрятал в коробку, которую в дальнейшем хранил в шкафу.
В ходе судебных заседаний свою вину мужчина признал лишь частично и объяснил, что намерения убивать коллегу не имел.
Суд признал виновным 53-летнего харьковчанина в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 53-летнему убийце из Харькова. Он проведет за решеткой 14 лет.".