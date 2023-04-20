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Сломал шею и расчленил: харьковчанин на 14 лет сядет за убийство коллеги

Происшествия 11:58   20.04.2023
Виктория Яковенко
Сломал шею и расчленил: харьковчанин на 14 лет сядет за убийство коллеги Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд вынес приговор 53-летнему убийце из Харькова. Он проведет за решеткой 14 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 сентября прошлого года в одной из квартир по улице Астрономической мужчина убил своего коллегу. Следователи установили, что убийца и потерпевший вместе работали. В этот вечер они распивали алкоголь в квартире злоумышленника.

Между мужчинами возник конфликт.

«Когда 39-летний пострадавший вышел на балкон, чтобы покурить, убийца левой рукой закрыл ему рот, а правой стал давить на затылок, плотно прижимая голову своей жертвы к туловищу», — отметили в прокуратуре.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, убийца перенес его тело с балкона в квартиру. В ванне он расчленил тело на куски, разложил по пакетам и спрятал в коробку, которую в дальнейшем хранил в шкафу.

В ходе судебных заседаний свою вину мужчина признал лишь частично и объяснил, что намерения убивать коллегу не имел.

Суд признал виновным 53-летнего харьковчанина в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 53-летнему убийце из Харькова. Он проведет за решеткой 14 лет.".