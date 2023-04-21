Зарезал и скинул тело в яму: приговор убийце сожительницы на Харьковщине
Суд вынес приговор 51-летнему убийце из Харьковщины. Он проведет за решеткой 13 лет.
Трагедия произошла 25 декабря прошлого года в селе Яковлевка Лозовского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В одном из частных домов между мужчиной и его сожительницей возникла ссора, в ходе которой преступник схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудную клетку. Потерпевшая погибла на месте.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник скинул труп своей жертвы в выгребную яму на территории дома. Однако это не помогло избежать ответственности — уже на следующий день его задержали правоохранители.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь частично. Мужчина объяснил, что во время ссоры женщина замахнулась на него ножом. По его словам, когда он пытался забрать нож у нее, то случайно повернул лезвием в сторону потерпевшей, а женщина, покачнувшись, сама напоролась на нож, добавили правоохранители.
Суд признал виновным 51-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 51-летнему убийце из Харьковщины. Он проведет за решеткой 13 лет.".