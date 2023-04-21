Зарезал и скинул тело в яму: приговор убийце сожительницы на Харьковщине

Суд вынес приговор 51-летнему убийце из Харьковщины. Он проведет за решеткой 13 лет.

Трагедия произошла 25 декабря прошлого года в селе Яковлевка Лозовского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В одном из частных домов между мужчиной и его сожительницей возникла ссора, в ходе которой преступник схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудную клетку. Потерпевшая погибла на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник скинул труп своей жертвы в выгребную яму на территории дома. Однако это не помогло избежать ответственности — уже на следующий день его задержали правоохранители.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь частично. Мужчина объяснил, что во время ссоры женщина замахнулась на него ножом. По его словам, когда он пытался забрать нож у нее, то случайно повернул лезвием в сторону потерпевшей, а женщина, покачнувшись, сама напоролась на нож, добавили правоохранители.

Суд признал виновным 51-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.