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Задушил родного брата на глазах у матери: будут судить харьковчанина

Общество 15:11   21.04.2023
Виктория Яковенко
Задушил родного брата на глазах у матери: будут судить харьковчанина Фото: Харьковская областная прокуратура

В квартире по улице Героев Сталинграда 33-летний харьковчанин убил 41-летнего родного брата.

Трагедия произошла 31 января, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В квартире втроем находились двое братьев и их мать. Между мужчинами произошел конфликт.

33-летний мужчина ударил брата, от чего тот упал на диван. Пользуясь тем, что мужчина оказался на диване, лежа на животе, обвиняемый задушил его. 41-летний брат скончался на месте.

Правоохранители задержали убийцу. Сейчас он находится в СИЗО.

Мужчину обвиняют по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире по улице Героев Сталинграда 33-летний харьковчанин убил 41-летнего родного брата.".