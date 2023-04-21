Задушил родного брата на глазах у матери: будут судить харьковчанина

В квартире по улице Героев Сталинграда 33-летний харьковчанин убил 41-летнего родного брата.

Трагедия произошла 31 января, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В квартире втроем находились двое братьев и их мать. Между мужчинами произошел конфликт.

33-летний мужчина ударил брата, от чего тот упал на диван. Пользуясь тем, что мужчина оказался на диване, лежа на животе, обвиняемый задушил его. 41-летний брат скончался на месте.

Правоохранители задержали убийцу. Сейчас он находится в СИЗО.

Мужчину обвиняют по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.