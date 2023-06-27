Злоумышленника, задушившего приятеля, поймали на Харьковщине полицейские
25 июня в Изюмское районное управление полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее сосед убил приятеля, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчины сначала впили по рюмке, а потом поругались, и 61-летний злоумышленник набросил проволоку на шею знакомого и давил, пока тот не перестал дышать. Тело бросил на обочине дороги.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня в Изюмское районное управление полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее сосед убил приятеля.".