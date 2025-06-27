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Задушив власну матір: жителя Харківщини «посадили» на вісім років

Суспільство 14:18   27.06.2025
Вікторія Яковенко
Задушив власну матір: жителя Харківщини «посадили» на вісім років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок за вбивство отримав 34-річний чоловік.

Йдеться про події 14 листопада 2024 року. Тоді, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, в селищі Нижня Краснопавлівка в будинку, де фігурант жив разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

Встановлено, що між чоловіком та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Слідство довело, що чоловік обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Фігуранта затримали того ж дня. У суді він визнав вину частково та зазначив, що наміру вбивати матір не мав, додали правоохоронці. За версією чоловіка, жінка заснула надворі, а він її підіймав, взявши за шию, щоб відвести до спальні.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі вісім років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок за вбивство отримав 34-річний чоловік.".