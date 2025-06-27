Задушив власну матір: жителя Харківщини «посадили» на вісім років
Вирок за вбивство отримав 34-річний чоловік.
Йдеться про події 14 листопада 2024 року. Тоді, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, в селищі Нижня Краснопавлівка в будинку, де фігурант жив разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.
Встановлено, що між чоловіком та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Слідство довело, що чоловік обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.
Фігуранта затримали того ж дня. У суді він визнав вину частково та зазначив, що наміру вбивати матір не мав, додали правоохоронці. За версією чоловіка, жінка заснула надворі, а він її підіймав, взявши за шию, щоб відвести до спальні.
Суд визнав його винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі вісім років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задушил, приговор, убийство, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок за вбивство отримав 34-річний чоловік.".