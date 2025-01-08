Чоловіку на Харківщині загрожує тюрма: його підозрюють у вбивстві матері

Справу 34-річного чоловіка, якого підозрюють вбивство власної матері, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, 14 листопада в одному із сіл Лозівського району в будинку, де фігурант мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

«Між обвинуваченим та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Чоловік, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіка затримали того ж дня. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі він у СІЗО. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 16 років тюрми.