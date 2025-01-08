Чоловіку на Харківщині загрожує тюрма: його підозрюють у вбивстві матері
Справу 34-річного чоловіка, якого підозрюють вбивство власної матері, передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, 14 листопада в одному із сіл Лозівського району в будинку, де фігурант мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.
«Між обвинуваченим та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Чоловік, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя», – розповіли в прокуратурі.
Чоловіка затримали того ж дня. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі він у СІЗО. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 16 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 34-річного чоловіка, якого підозрюють вбивство власної матері, передали до суду.".