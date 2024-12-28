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Житель Циркунів ледь не вбив товариша по чарці – поліція повідомила подробиці

Події 18:49   28.12.2024
Вікторія Яковенко
Житель Циркунів ледь не вбив товариша по чарці – поліція повідомила подробиці

Підозру отримав чоловік, який, за даними слідства, вдарив ножем у шию свого товариша.

Подія сталася на Харківщині під час вживання спиртних напоїв. Між чоловіками виник словесний конфлікт, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Зловмисник вдарив потерпілого ножем в шию. 66-річного чоловіка своєчасно госпіталізували до лікарні, де йому була надана кваліфікована медична допомога та збережене життя», – зазначили поліцейські.

27 грудня правоохоронці затримали мешканця села Циркуни. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 18:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав чоловік, який, за даними слідства, вдарив ножем у шию свого товариша.".