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Житель Циркунов чуть не убил собутыльника – полиция сообщила подробности

Происшествия 18:49   28.12.2024
Виктория Яковенко
Житель Циркунов чуть не убил собутыльника – полиция сообщила подробности Фото: Нацполиция

Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом в шею своего товарища.

Событие произошло в Харьковской области во время употребления спиртных напитков. Между мужчинами произошел словесный конфликт, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею. 66-летнего мужчину своевременно госпитализировали в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь и сохранили жизнь», — отметили полицейские.

27 декабря правоохранители задержали жителя села Циркуны. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 18:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом в шею своего товарища.".