Житель Циркунов чуть не убил собутыльника – полиция сообщила подробности

Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом в шею своего товарища.

Событие произошло в Харьковской области во время употребления спиртных напитков. Между мужчинами произошел словесный конфликт, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею. 66-летнего мужчину своевременно госпитализировали в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь и сохранили жизнь», — отметили полицейские.

27 декабря правоохранители задержали жителя села Циркуны. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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