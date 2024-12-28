Житель Циркунов чуть не убил собутыльника – полиция сообщила подробности
Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом в шею своего товарища.
Событие произошло в Харьковской области во время употребления спиртных напитков. Между мужчинами произошел словесный конфликт, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею. 66-летнего мужчину своевременно госпитализировали в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь и сохранили жизнь», — отметили полицейские.
27 декабря правоохранители задержали жителя села Циркуны. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, убил, харьковщина, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 18:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом в шею своего товарища.".