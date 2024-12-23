Пожизненное за убийство всей семьи и прохожего получил мужчина в Харькове

16 июля 2023 года Харьков ошеломила новость, что молодой мужчина жестоко зарезал всю свою семью, а затем устроил смертельное ДТП.

20-летний парень убил в квартире по ул. Метростроителей в Харькове свою 10-летнюю сестру, у которой были проблемы со здоровьем с детства, мать и 71-летнего дедушку, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он нанес всем трем множественные удары ножом. Убивал семью злоумышленник по очереди: сначала сестру, потом дедушку. Последней жертвой убийцы стала родная мать.

После совершения убийств мужчина пытался быстро скрыться из квартиры. Перед совершением преступлений он слышал, как его мать вызвала такси. Он вышел на улицу, когда водитель приехал на место назначения.

Угрожая ножом, фигурант отобрал автомобиль у водителя, а сам дальше поехал по городу. Во время управления злоумышленник устроил ДТП — на месте погиб 52-летний мужчина, который в это время переходил дорогу на «зебре».

16 июля правоохранители задержали харьковчанина. Приговора он ждал, находясь под стражей.

В суде фигурант признал свою вину полностью и раскаялся.

Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова.