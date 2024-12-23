Довічне за убивство всієї родини і перехожого отримав чоловік у Харкові
16 липня 2023 року Харків приголомшила новина, що молодий чоловік жорстоко зарізав усю свою родину, а згодом влаштував смертельну ДТП.
20-річний хлопець убив у квартирі на вул. Метробудівників у Харкові свою 10-річну сестру, яка мала проблеми зі здоров’ям з дитинства, матір та 71-річного дідуся, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Він завдав усім трьом множинні удари ножем. Вбивав родину зловмисник по черзі: спочатку сестру, потім дідуся. Останньою жертвою вбивці стала рідна матір.
Після скоєння вбивств чоловік намагався швидко втекти з квартири. Перед вчиненням злочинів він чув, як його мати викликала таксі. Він вийшов на вулицю, коли водій приїхав на місце призначення.
Погрожуючи ножем, фігурант відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом. Під час керування зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який у цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.
16 липня правоохоронці затримали харківʼянина. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.
У судовому засіданні фігурант визнав свою вину повністю та розкаявся.
Обвинувальний вирок виніс Київський райсуд Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 липня 2023 року Харків приголомшила новина, що молодий чоловік жорстоко зарізав усю свою родину, а згодом влаштував смертельну ДТП.".