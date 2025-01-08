Мужчине на Харьковщине грозит тюрьма: его подозревают в убийстве матери
Дело 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной матери, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 14 ноября в одном из сел Лозовского района в доме, где фигурант проживал вместе со своей матерью, собралась компания. Присутствовавшие употребляли алкоголь. Через некоторое время гости разошлись, а хозяева дома продолжили посиделки.
«Между обвиняемым и его 60-летней матерью разразилась ссора. Мужчина, имея физическое преимущество, обхватил руками шею родственницы и стал давить до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни», — рассказали в прокуратуре.
Мужчину задержали в тот же день. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, фигуранту грозит до 16 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задушил, прокуратура, суд, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной матери, передали в суд.".