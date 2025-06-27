Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
Приговор за убийство получил 34-летний мужчина.
Речь идет о событиях 14 ноября 2024 года. Тогда, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в поселке Нижняя Краснопавловка в доме, где фигурант жил вместе со своей матерью, собралась компания. Присутствовавшие употребляли алкоголь. Через некоторое время гости разошлись, а хозяева дома продолжили посиделки.
Установлено, что между мужчиной и 60-летней матерью вспыхнула ссора. Следствие доказало, что мужчина обхватил руками шею родственницы и стал давить до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни.
Фигуранта задержали в тот же день. В суде он признал вину частично и отметил, что намерения убивать мать не было, добавили правоохранители. По версии мужчины, женщина заснула на улице, а он поднимал ее, взяв за шею, чтобы отвести в спальню.
Суд признал его виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Фигурант проведет в тюрьме восемь лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задушил, приговор, убийство, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор за убийство получил 34-летний мужчина.".