В одном из домов в Индустриальном районе Харькова накануне зарезали мужчину

6 июля около 22:00 в полицию обратились жильцы дома в Индустриальном районе Харькова, увидевшие погибшего в подъезде.

Мужчины вместе выпивали и поссорились. 42-летний хозяин квартиры ударил 32-летнего товарища ножом, и тот погиб на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области