В одном из домов в Индустриальном районе Харькова накануне зарезали мужчину
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
6 июля около 22:00 в полицию обратились жильцы дома в Индустриальном районе Харькова, увидевшие погибшего в подъезде.
Мужчины вместе выпивали и поссорились. 42-летний хозяин квартиры ударил 32-летнего товарища ножом, и тот погиб на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 13:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля около 22:00 в Индустриальном районе Харькова в полицию обратились жители дома, которые увидели погибшего в подъезде.".