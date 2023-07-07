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В одном из домов в Индустриальном районе Харькова накануне зарезали мужчину

Происшествия 13:22   07.07.2023
Елена Нагорная
В одном из домов в Индустриальном районе Харькова накануне зарезали мужчину Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

6 июля около 22:00 в полицию обратились жильцы дома в Индустриальном районе Харькова, увидевшие погибшего в подъезде.

Мужчины вместе выпивали и поссорились. 42-летний хозяин квартиры ударил 32-летнего товарища ножом, и тот погиб на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 13:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля около 22:00 в Индустриальном районе Харькова в полицию обратились жители дома, которые увидели погибшего в подъезде.".