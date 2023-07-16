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20-летний парень зарезал мать и сестру и устроил смертельное ДТП в Харькове

Происшествия 14:54   16.07.2023
Оксана Якушко
20-летний парень зарезал мать и сестру и устроил смертельное ДТП в Харькове

20-летний парень убил трех человек, похитил автомобиль и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщила полиция Харьковской области.

16 июля молодой человек угнал автомобиль «Daewoo Lanos» на улице Гвардейцев Широнинцев. В ходе проверки полиция установила, что этой машиной завладел 20-летний парень. Управляя автомобилем, он совершил ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев со смертельным исходом. Полицейские Харьковщины оперативно задержали мужчину.

В ходе следствия полицейские выяснили, что молодой человек убил трех родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства гибели устанавливают.

Злоумышленник задержан. Полиция открыла уголовное производство по статье «убийство».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний парень убил трех человек, похитил автомобиль и спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщила полиция Харьковской области.".