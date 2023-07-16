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Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове

Происшествия 17:21   16.07.2023
Оксана Якушко
Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове

В Харькове патрульные задержали мужчину, который, вероятно, убил трех человек, угнал машину и устроил ДТП со смертельным исходом.

Патрульную полицию вызвали очевидцы смертельного ДТП – было известно, что предполагаемый злоумышленник, устроивший аварию и сбивший насмерть прохожего, убежал с места происшествия в неизвестном направлении.

Патрульные оперативно обнаружили предполагаемого преступника на улице Академика Павлова. На его одежде, руках и шее были многочисленные пятна, похожие на кровь. Также в руках он держал нож, у которого тоже были характерные пятна.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. В настоящее время идет следствие.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные задержали мужчину, который, вероятно, убил трех человек, угнал машину и устроил ДТП со смертельным исходом.".