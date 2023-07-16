Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове
В Харькове патрульные задержали мужчину, который, вероятно, убил трех человек, угнал машину и устроил ДТП со смертельным исходом.
Патрульную полицию вызвали очевидцы смертельного ДТП – было известно, что предполагаемый злоумышленник, устроивший аварию и сбивший насмерть прохожего, убежал с места происшествия в неизвестном направлении.
Патрульные оперативно обнаружили предполагаемого преступника на улице Академика Павлова. На его одежде, руках и шее были многочисленные пятна, похожие на кровь. Также в руках он держал нож, у которого тоже были характерные пятна.
Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. В настоящее время идет следствие.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные задержали мужчину, который, вероятно, убил трех человек, угнал машину и устроил ДТП со смертельным исходом.".