Наказав “голос” – харків’янин про те, як зарізав сім’ю і збив пішохода (відео)

20-річний хлопець, який у Харкові зарізав 49-річну матір, 71-річного дідуся та 9-річну сестру, після чого викрав таксі та влаштував дві ДТП, в одній з яких загинув пішохід, заявив правоохоронцям, що убити родичів йому наказав “голос “.

Відео опублікував начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. Він констатував, що про скоєне хлопець розповів докладно та послідовно.

“Я встав. Усе було нормально до того, як я почав чути голос, який почав говорити мені, що я мушу вбити свою сім’ю… Я пішов на кухню, схопив ніж, увійшов до спальні та зарізав свою маленьку сестру. Вона чинила опір. Оскільки мати була на балконі, я пішов у кімнату дідуся, бо він лежачий, інвалід, я зарізав його… Вибігла мати з балкона, почала кричати й просити її не вбивати, але я себе вже не контролював, я вбив і її. Вона найбільше чинила опір”, – розповів підозрюваний.

Відео: Сергій Болвінов

Таксі, за словами підозрюваного, його мати викликала ще до нападу. Водієві хлопець наказав швидко зрушити з місця, проте пункт призначення не назвав. Після чого почав погрожувати таксисту ножем, і той вистрибнув із салону. Тоді нападник сів за кермо і поїхав сам. З вулиці Метробудівників він встиг доїхати до вулиці Гвардійців-Широнінців і там на смерть збив пішохода.

“Я намагався ухилитися, але у мене не вийшло. Я збив людину і продовжив рух. Далі, на перехресті Гвардійців-Широнінців і Валентинівської, я намагався ухилитися від пасажиропотоку і врізався в “Lanos”, у ліву частину машини. Водій скоріш за все не постраждав. Я кинув машину і побіг у двори в бік метро “Студентська”. Поки я біг, голоси почали трохи зникати. Я почав розуміти суть того, що відбувається. Я почав потроху приходити до тями”, – продовжив підозрюваний.

Як повідомляє Болвінов, після затримання з’ясувалося, що хлопець має три судимості за пограбування, а два роки тому йому виписали штраф за побиття матері.

“Своєї провини у потрійному вбивстві, загибелі людини під колесами та заволодінні машиною таксі він не заперечує. Зізнається в усьому, обіцяє співпрацювати зі слідством. Слідчі слідчого управління розслідують цей моторошний випадок. Повідомили зловмиснику про підозру за всіма трьома статтями та призначили цілу низку експертиз. До суду направлено клопотання про тримання під вартою. Кримінальним кодексом передбачено покарання за вчинення цих злочинів аж до довічного позбавлення волі”, – нагадує Болвінов.

Про потрійне вбивство та смертельну ДТП правоохоронці повідомили 16 липня. За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 71-річний убитий був співмешканцем матері злочинця.