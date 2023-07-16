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Зарізав рідню та влаштував смертельну ДТП у Харкові – парубку загрожує довічне

Події 18:20   16.07.2023
Оксана Якушко
Зарізав рідню та влаштував смертельну ДТП у Харкові – парубку загрожує довічне

20-річний чоловік у Харкові зарізав матір, 9-річну сестру та вітчима, викрав таксі, влаштував дві ДТП і збив людину. За вчинене йому загрожує довічне ув’язнення, повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці розповіли, як молодик викрав машину: таксист отримав виклик, а коли приїхав за адресою, до нього в автомобіль сів хлопець, почав погрожувати ножем, вигнав водія та поїхав.

20-річний молодик на захопленому автомобілі скоїв два ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців, в одному з ДТП загинув перехожий.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що перед ДТП 20-річний чоловік вбив трьох родичів в квартирі: 49-річну матір, 9-річну сестру та 71-річного співмешканця матері.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За скоєння злочинів зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за скоєння злочинів.

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Руки і одяг були у крові. Подробиці затримання вбивці трьох людей у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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20-річний молодик зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 18:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річний чоловік у Харкові зарізав матір, 9-річну сестру та вітчима, викрав таксі, влаштував дві ДТП і збив людину. За вчинене йому загрожує довічне ув’язнення, повідомила поліція Харківської області.".