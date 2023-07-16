Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
20-летний мужчина в Харькове зарезал мать, 9-летнюю сестру и отчима, угнал такси, устроил два ДТП и сбил человека. За совершенное ему грозит пожизненное заключение, сообщила полиция Харьковской области.
Таксист рассказал, что получил вызов, приехал по адресу, к нему в автомобиль сел парень, начал угрожать ножом и выгнал водителя и уехал.
20-летний парень на захваченном автомобиле совершил два ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев, в одном из ДТП погиб прохожий.
Во время следствия полицейские выяснили, что перед ДТП 20-летний мужчина убил троих родственников в квартире: 49-летнюю мать, 9-летнюю сестру и 71-летнего сожителя матери.
Следователи открыли уголовные производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступлений злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении за совершение преступлений.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний мужчина в Харькове зарезал мать, 9-летнюю сестру и отчима, угнал такси, устроил два ДТП и сбил человека. За совершенное ему грозит пожизненное заключение, сообщила полиция Харьковской области.".