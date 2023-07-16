Live
  • Воскресенье 16.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное

Происшествия 18:20   16.07.2023
Оксана Якушко
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное

20-летний мужчина в Харькове зарезал мать, 9-летнюю сестру и отчима, угнал такси, устроил два ДТП и сбил человека. За совершенное ему грозит пожизненное заключение, сообщила полиция Харьковской области.

Таксист рассказал, что получил вызов, приехал по адресу, к нему в автомобиль сел парень, начал угрожать ножом и выгнал водителя и уехал.

20-летний парень на захваченном автомобиле совершил два ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев, в одном из ДТП погиб прохожий.

Во время следствия полицейские выяснили, что перед ДТП 20-летний мужчина убил троих родственников в квартире: 49-летнюю мать, 9-летнюю сестру и 71-летнего сожителя матери.

Следователи открыли уголовные производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступлений злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении за совершение преступлений.

Читайте также: 20-летний парень зарезал мать и сестру и устроил смертельное ДТП в Харькове

Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
16.07.2023
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
16.07.2023
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
16.07.2023
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
16.07.2023
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
16.07.2023
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
16.07.2023

Новости по теме:

18:58
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
18:48
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
18:20
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
17:21
Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове
14:54
20-летний парень зарезал мать и сестру и устроил смертельное ДТП в Харькове

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний мужчина в Харькове зарезал мать, 9-летнюю сестру и отчима, угнал такси, устроил два ДТП и сбил человека. За совершенное ему грозит пожизненное заключение, сообщила полиция Харьковской области.".