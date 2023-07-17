Приказал голос — харьковчанин о том, как зарезал семью и сбил пешехода (видео)

20-летний парень, который в Харькове зарезал 49-летнюю мать, 71-летнего дедушку и 9-летнюю сестру, после чего угнал такси и устроил два ДТП, в одном из которых погиб пешеход, заявил правоохранителям, что убить родственников ему приказал «голос».

Видео опубликовал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он констатировал, что о содеянном парень рассказал подробно и последовательно.

«Я встал. Все было нормально до того, как я начал слышать голос, который начал говорить мне, что я должен убить свою семью… Я пошел на кухню, схватил нож, вошел в спальню и зарезал свою маленькую сестру. Она сопротивлялась. Так как мать была на балконе, я пошел в комнату дедушки. Так как он лежачий, инвалид, я зарезал его. Выбежала мать с балкона, начала орать и просить ее не убивать, но так как я себя уже не контролировал, я убил и ее. Она больше всех сопротивлялась», — рассказал подозреваемый.

Видео: Сергей Болвинов

Такси, по словам парня, его мать вызвала еще до нападения. Водителю парень приказал быстро тронуться с места, однако пункт назначения не назвал. После чего начал угрожать таксисту ножом, и тот выпрыгнул из салона. Тогда нападавший сел за руль и поехал сам. С улицы Метростроителей он успел доехать до улицы Гвардейцев Широнинцев и там насмерть сбил пешехода.

«Я старался уклониться, но у меня не получилось. Я сбил человека и продолжил движение. Дальше, на перекрестке Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской, я пытался уклониться от пассажиропотока и врезался в Lanos, в левую часть машины. Водитель по идее не пострадал. Я бросил машину и побежал во дворы в сторону метро «Студенческая». Пока я бежал, голоса начали немного исчезать. Я начал понимать суть происходящего. Я начал понемногу приходить в себя», — продолжил подозреваемый.

Как сообщает Болвинов, после задержания выяснилось, что парень имеет три судимости за грабежи, а два года назад ему выписали штраф за избиение матери.

«Своей вины в тройном убийстве, гибели человека под колесами и завладении такси он не отрицает. Признается во всем, обещает сотрудничать со следствием. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по всем трем статьям и назначили целый ряд экспертиз. В суд направлено ходатайство о содержании под стражей. Уголовным кодексом предусмотрено наказание за совершение этих преступлений вплоть до пожизненного лишения свободы», — напоминает Болвинов.

О тройном убийстве и смертельном ДТП правоохранители сообщили 16 июля. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 71-летний убитый был сожителем матери преступника.