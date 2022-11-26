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У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень

Суспільство 20:08   26.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень

СКП “Харківзеленбуд” уклало два договори на загальну суму 408 тис. гривень про придбання накриття для клумби та фонтану, повідомляє ХАЦ.

Підрядником «Харківзеленбуд» є ТОВ «Харків Мультіпрінт», це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Купол-накриття для фонтану обійшовся в 175 тис. грн., а навіс на клумбу в 232 тис. грн.

Директором фірми підрядника є Антон Кривченков, а засновницею – Катерина Кочерова.

Цікаво, що в 2020 році комунальне підприємство “Харківзеленбуд” планувало придбати навіс за 1,37 млн. грн. для зберігання фонтану з декоративними елементами, який відомий у місті як “фонтан з мавпами”.

Але коли на тендер прийшла фірма, яка запропонувала виконати навіс за 800 тисяч гривень та виграла торги, то комунальники відмовилися від закупівлі нібито через скорочення видатків.

Подібні маніпуляції нерідко використовують закупівельники, щоб не підписувати контракти за більш низькими цінами, але не зі “своїми” підрядниками.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 20:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП “Харківзеленбуд” уклало два договори на загальну суму 408 тис. гривень про придбання накриття для клумби та фонтану, повідомляє ХАЦ.".