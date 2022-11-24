ВАКС відправив у в’язницю двох менеджерів харківського завода «Електроважмаш»
ВАСК виніс вирок щодо двох менеджерів та зарубіжних підрядників заводу «Електроважмаш», повідомляє ХАЦ.
Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років ув’язнення колишнього заступника директора державного підприємства «Завод «Електроважмаш» Миколу Корнійчука та начальника управління цього заводу Олега Богданова. Також вироки отримали представники підрядників Оксана та Андрій Євдокімови.
Таке рішення 22 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС.
На думку слідства, у 2017 році посадовці ДП «Завод «Електроважмаш» за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 14:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВАСК виніс вирок щодо двох менеджерів та зарубіжних підрядників заводу «Електроважмаш», повідомляє ХАЦ.".