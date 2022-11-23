Прокуратура через суд хоче визнати незаконними рішення Харківської міськради

Рішення стосується продажу ТОВ та приватному підприємцю землі в центрі Харкова, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення.

Позов до суду прокурори подали на користь департаменту культури та туризму ХОВА. Опротестовуючи рішення міськради, прокуратура вимагає визнати договори купівлі-продажу недійсними та повернути землю державі. Йдеться про дві ділянки на вулицях Куликівській та Пушкінській загальною вартістю 4 млн грн. Їх продали ТОВ та приватному підприємцю – для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель.

“Прокуратурою встановлено, що ці земельні ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави”, – пояснили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Розпорядник таких земель – Харківська облдержадміністрація (ХОВА), а контроль за їх використанням здійснює департамент культури та туризму. Госпсуд Харківської області вже відкрив провадження у двох справах.