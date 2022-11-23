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Прокуратура через суд хоче визнати незаконними рішення Харківської міськради

Суспільство 10:35   23.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура через суд хоче визнати незаконними рішення Харківської міськради

Рішення стосується продажу ТОВ та приватному підприємцю землі в центрі Харкова, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення.

Позов до суду прокурори подали на користь департаменту культури та туризму ХОВА. Опротестовуючи рішення міськради, прокуратура вимагає визнати договори купівлі-продажу недійсними та повернути землю державі. Йдеться про дві ділянки на вулицях Куликівській та Пушкінській загальною вартістю 4 млн грн. Їх продали ТОВ та приватному підприємцю – для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель.

Прокуратура вимагає повернути землю у центрі Харкова державі

“Прокуратурою встановлено, що ці земельні ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави”, – пояснили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • Розпорядник таких земель – Харківська облдержадміністрація (ХОВА), а контроль за їх використанням здійснює департамент культури та туризму. Госпсуд Харківської області вже відкрив провадження у двох справах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 10:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення стосується продажу ТОВ та приватному підприємцю землі в центрі Харкова, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення".