Прокуратура через суд хочет признать незаконными решения горсовета Харькова
Решения касается продажи ООО и частному предпринимателю земли в центре Харькова, на которой расположен памятник археологии местного значения.
Иск в суд прокуроры подали в интересах департамента культуры и туризма ХОВА. Опротестовывая решения горсовета, прокуратура требует признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть землю государству. Речь идет о двух участках на улицах Куликовской и Пушкинской общей стоимостью 4 млн грн. Их продали ООО и частному предпринимателю — для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий.
«Прокуратурой установлено, что эти земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения Поселения Харьков, занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», земли, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Распорядитель таких земель — Харьковская облгосадминистрация (ХОВА), а контроль за их использованием осуществляет департамент культуры и туризма. Хозсуд Харьковской области уже открыл производство по двум делам.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решения касается продажи ООО и частному предпринимателю земли в центре Харькова, на которой расположен памятник археологии местного значения".