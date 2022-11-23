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Прокуратура через суд хочет признать незаконными решения горсовета Харькова

Общество 10:35   23.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура через суд хочет признать незаконными решения горсовета Харькова

Решения касается продажи ООО и частному предпринимателю земли в центре Харькова, на которой расположен памятник археологии местного значения.

Иск в суд прокуроры подали в интересах департамента культуры и туризма ХОВА. Опротестовывая решения горсовета, прокуратура требует признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть землю государству. Речь идет о двух участках на улицах Куликовской и Пушкинской общей стоимостью 4 млн грн. Их продали ООО и частному предпринимателю — для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий.

Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова государству

«Прокуратурой установлено, что эти земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения Поселения Харьков, занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», земли, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Распорядитель таких земель — Харьковская облгосадминистрация (ХОВА), а контроль за их использованием осуществляет департамент культуры и туризма. Хозсуд Харьковской области уже открыл производство по двум делам.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решения касается продажи ООО и частному предпринимателю земли в центре Харькова, на которой расположен памятник археологии местного значения".