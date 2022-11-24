ВАКС отправил в тюрьму двух менеджеров харьковского завода «Электротяжмаш»

ВАСК вынес приговор в отношении двух менеджеров и зарубежных подрядчиков завода «Электротяжмаш», сообщает ХАЦ.



Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего заместителя директора государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш» Николая Корнийчука и начальника управления этого завода Олега Богданова. Также приговоры получили представители подрядчиков Оксана и Андрей Евдокимовы.

Такое решение 22 ноября приняла коллегия судей ВАКС.

По мнению следствия, в 2017 году чиновники ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

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