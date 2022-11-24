ВАКС отправил в тюрьму двух менеджеров харьковского завода «Электротяжмаш»
ВАСК вынес приговор в отношении двух менеджеров и зарубежных подрядчиков завода «Электротяжмаш», сообщает ХАЦ.
Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего заместителя директора государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш» Николая Корнийчука и начальника управления этого завода Олега Богданова. Также приговоры получили представители подрядчиков Оксана и Андрей Евдокимовы.
Такое решение 22 ноября приняла коллегия судей ВАКС.
По мнению следствия, в 2017 году чиновники ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 14:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВАСК вынес приговор в отношении двух менеджеров и зарубежных подрядчиков завода «Электротяжмаш», сообщает ХАЦ.".