В Харькове клумбу и фонтан с обезьянами спрячут за 400 тысяч гривен

СКП «Харьковзеленстрой» заключило два договора на общую сумму в 408 тыс. гривен о приобретении накрытия для клумбы и фонтана, сообщает ХАЦ.

Подрядчиком «Харьковзеленстрой» является ООО «Харьков Мультипринт», это стало известно из системы публичных закупок «ProZorro».

Купол-накрытие для фонтана обошелся в 175 тыс. грн, а навес на клумбу в 232 тыс. грн.

Директором фирмы подрядчика является Антон Кривченков, а основательницей – Екатерина Кочерова.

Интересно, что в 2020 году коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» планировало приобрести навес за 1,37 млн. грн. для хранения фонтана с декоративными элементами, который известен в городе как фонтан с обезьянами.

Но когда на тендер пришла фирма, готовая выполнить навес за 800 тысяч гривен и выиграла торги, коммунальщики отказались от закупки якобы из-за сокращения расходов.

Подобные манипуляции часто используют закупщики, чтобы не подписывать контракты по более низким ценам, но не со «своими» подрядчиками.