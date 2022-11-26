В Харькове клумбу и фонтан с обезьянами спрячут за 400 тысяч гривен
СКП «Харьковзеленстрой» заключило два договора на общую сумму в 408 тыс. гривен о приобретении накрытия для клумбы и фонтана, сообщает ХАЦ.
Подрядчиком «Харьковзеленстрой» является ООО «Харьков Мультипринт», это стало известно из системы публичных закупок «ProZorro».
Купол-накрытие для фонтана обошелся в 175 тыс. грн, а навес на клумбу в 232 тыс. грн.
Директором фирмы подрядчика является Антон Кривченков, а основательницей – Екатерина Кочерова.
Интересно, что в 2020 году коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» планировало приобрести навес за 1,37 млн. грн. для хранения фонтана с декоративными элементами, который известен в городе как фонтан с обезьянами.
Но когда на тендер пришла фирма, готовая выполнить навес за 800 тысяч гривен и выиграла торги, коммунальщики отказались от закупки якобы из-за сокращения расходов.
Подобные манипуляции часто используют закупщики, чтобы не подписывать контракты по более низким ценам, но не со «своими» подрядчиками.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» заключило два договора на общую сумму в 408 тыс. гривен о приобретении накрытия для клумбы и фонтана, сообщает ХАЦ.".