У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)

Внаслідок зіткнення автомобіля “Skoda” та пасажирського автобуса у селищі Безлюдівка Харківського району 18 липня постраждав водій легковика.

ДТП сталася близько 18:00. В автобусі на той час перебували 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Травми отримав 39-річний водій “Skoda” – його доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області