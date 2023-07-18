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У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)

Події 20:26   18.07.2023
Олена Нагорна
У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)

Внаслідок зіткнення автомобіля “Skoda” та пасажирського автобуса у селищі Безлюдівка Харківського району 18 липня постраждав водій легковика.

ДТП сталася близько 18:00. В автобусі на той час перебували 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Травми отримав 39-річний водій “Skoda” – його доправили до лікарні, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 20:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок зіткнення автомобіля “Skoda” та пасажирського автобуса у селищі Безлюдівка Харківського району 18 липня постраждав водій легковика.".