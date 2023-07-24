В Харькове пьяный водитель предлагал 1000$ патрульным

Водителя с признаками алкогольного опьянения остановили днем в воскресенье на улице Грицевца в Харькове.

«На улице Грицевца, патрульные остановили авто «Hyundai Tucson» за нарушение ПДД. В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, на что он отказался. За не привлечение к ответственности мужчина предложил правоохранителям неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные несколько раз предупредили водителя о последствиях подобных предложений, но он проигнорировал замечания.

«Для фиксации событий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — отметили патрульные.

В целом за минувшие выходные патрульные на Харьковщине обнаружили 40 водителей с признаками алкогольного опьянения, а также семь человек, у которых с собой были, вероятно, наркотики. На различных нарушителей составили 398 протоколов, из которых 357 — за нарушение правил дорожного движения.